ITALIA, Apprensione per Bastoni: il punto da Iserlohn

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Meno uno a Svizzera-Italia: a poche ore dal primo ottavo di finale di Euro2024, un po' di apprensione per le condizioni di Alessandro Bastoni. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che fa il punto sull'allenamento odierno: è iniziato a Iserlohn - con qualche minuto di ritardo -, da segnalare l'iniziale assenza di Bastoni, che ieri ha accusato una leggera alterazione febbrile e dopo una prima parte di lavoro in palestra si aggregherà ai compagni, e quella di Federico Dimarco, che sosterrà invece una sessione differenziata e le cui condizioni sono da valutare in vista della gara di domani contro gli elvetici.

Il programma della giornata: allenamento in mattinata anche per la Svizzera, che alle 17 poi partirà da Stoccarda verso Berlino. Alle 19.45 la conferenza stampa del ct Yakin e del portiere Sommer. Per quanto riguarda gli Azzurri, la conferenza del ct Spalletti e del capitano Donnarumma è prevista subito dopo il walk around all'Olympiastadion, previsto per le 18.30 (segui su TMW il live con tutte le dichiarazioni dei protagonisti)