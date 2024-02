ITALDONNE, I complimenti di Gravina anche a B.a Ripoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Ieri la partita della Nazionale Femminile, entrata nella storia per l'addio all'azzurro di Sara Gama, è stata storica anche per il Comune di Bagno a Ripoli sul cui territorio sorge il Viola Park. Ecco la nota: "Il Sindaco Francesco Casini era presente al Viola Park per dare il benvenuto a Bagno a Ripoli alle Azzurre ed ha incontrato, insieme al direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Il Presidente federale ha ringraziato il Sindaco stesso e l'Amministrazione Comunale per l'ospitalità e la collaborazione garantite per la riuscita dell'evento internazionale. Un evento internazionale di assoluto livello che ha dato lustro al Comune di Bagno a Ripoli e a alla città di Firenze.

Il Presidente Gravina ha omaggiato il Comune con un gagliardetto FIGC ricordo dell'evento". Nella foto sotto (scattata dalla Fiorentina) lo scambio di maglie e gagliardetti.