Ufficiale Ioannidis è l'erede di Harder allo Sporting CP, clausola da 100 milioni

Il centravanti greco, seguito a lungo anche dalla Fiorentina in questa ultima sessione di mercato, Fotis Ioannidis è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dello Sporting CP. L'attaccante ellenico è passato dal Panathinaikos ai portoghesi, con cui ha firmato un contratto di quattro anni, per 22 milioni più 3 di bonus più il 25% sulla futura rivendita. Sarà lui l'erede di Harder in biancoverde. Per Ioannidis lo Sporting CP ha fissato una clausola da 100 milioni di Euro.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Lo Sporting Clube de Portugal ha ufficialmente concluso l'ingaggio di Fotis Ioannidis per la prima squadra di calcio. Il 25enne attaccante greco arriva ad Alvalade dal Panathinaikos e ha firmato un contratto valido fino al 2030, con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Nelle sue prime parole durante la presentazione, avvenuta allo stadio José Alvalade, Fotis Ioannidis non ha nascosto la sua soddisfazione per essere arrivato allo Sporting CP".