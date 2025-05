Inter, prima del 3-3 alcuni tifosi hanno lasciato San Siro per poi provare a rientrare

Una piccola macchia a fronte di una meravigliosa serata di calcio. Ieri l'Inter ha portato a casa in extremis la seconda finale di Champions League in tre anni, sebbene le cose a un certo punto non si fossero messe per il meglio. I nerazzurri avevano subìto il 3-2 blaugrana all'87': a quel punto - riporta Fanpage.it - alcuni tifosi interisti hanno pensato che non fosse più possibile fare l'impresa e sperare nel miracolo, quindi hanno abbandonato gli spalti dello stadio.

Ma quando Acerbi ha siglato il 3-3, San Siro è esploso e quel manipolo di sostenitori che aveva lasciato l'impianto ha cercato in tutti i modi di tornare al proprio posto. Un decina di persone è stata fermata sull'uscio di uno dei varchi da uno degli addetti ai controlli: "Signora, signora…", hanno cercato di vincere la resistenza della donna che ha negato loro il ritorno nella postazione occupata fino a pochi minuti prima. Il tempo di guadagnare l'uscita ed è arrivata la brutta (ma solo per loro) sorpresa.