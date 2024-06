INTER, Chiusura per Martinez: al Genoa 13.5 milioni

FirenzeViola.it

Era una trattativa ormai ben indirizzata, adesso è arrivata alla chiusura: Josep Martinez sarà un nuovo portiere dell'Inter. Come riporta TMW, l'intesa fra i nerazzurri e il Genoa è arrivata in tutto e per tutto, anche per le cifre finali dell'operazione: al club ligure andranno 13.5 milioni più due di bonus. Dunque, Martinez è pronto a far parte della rosa dei portieri dell'Inter che per forza di cosa non potrà contare a lungo sul 35enne Sommer.

Nei giorni scorsi era emerso un interesse del Genoa per Pietro Terracciano, vedremo se con la cessione di Martinez il Grifone si attiverà nei contatti con la Fiorentina.