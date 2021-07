INSIGNE, Prossima settimana vede ADL. Il futuro...

L'incontro che avrà luogo la prossima settimana tra Lorenzo Insigne e il presidente De Laurentiis non sarà decisivo per il futuro dell'attaccante. Il capitano azzurro in scadenza nel 2022 tornerà il 3 agosto dopo le ferie in seguito alla vittoria dell'Europeo, ma non deciderà subito se rinnovare o scegliere un'altra strada. Resta più che in piedi l'ipotesi che le parti decidano di iniziare la stagione in scadenza, magari con l'intento di riparlare del prolungamento una volta incassate maggiori certezze anche in chiave introiti post pandemia. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.