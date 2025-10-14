Immobile, sequestrata scuola calcio: accuse abusi edilizi e smaltimento illecito

Brutta disavventura per Ciro Immobile. Cattive notizie per Ciro Immobile. Secondo gazzetta.it la scuola calcio dell'attaccante del Bologna a Torre del Greco è stata sequestrata. L'impianto sportivo Immobile Academy – Centro Sportivo Parlati, inaugurato il 20 marzo, è al centro di un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata.

La motivazione - si legge - sono presunti abusi edilizi e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Gli indagati sono 6, tra i quali figurano anche alcuni familiari dell'ex Lazio, ma non Immobile. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Torre del Greco e la Polizia Municipale hanno dunque eseguito un sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura locale.

La Procura in una nota spiega quali sono sono le accuse all'indirizzo degli indagati, che avrebbero realizzato delle opere "in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un'area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi" e, "per alcune particelle catastali" di aver proceduto "a un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione" di uno strato di asfalto.

Il procuratore Nunzio Fragliasso ha spiegato, come si legge su gazzetta.it, che "i controlli hanno consentito di appurare che gli indagati intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree. Il sequestro è stato emesso per evitare un aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico".