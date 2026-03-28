Il presidente G. Commisso: "Grazie famiglia viola per questo abbraccio alla squadra"

Il presidente G. Commisso: "Grazie famiglia viola per questo abbraccio alla squadra"FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:55News
di Redazione FV

Il presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso al termine della seduta di allenamento a porte aperte, cui hanno partecipato oltre 2mila tifosi, ha voluto ringraziarli con un messaggi: "Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio al Rocco B. Commisso Viola Park. Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione. Forza Viola".