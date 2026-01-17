Il Palermo esprime il proprio cordoglio per la morte di Commisso

La notizia della morte di Rocco Commisso, ormai su tutti i principali organi di informazione, sta arrivando anche alle società di calcio. Tra le prime ad esprimere il cordoglio il Palermo calcio:

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del Presidente dell’ACF Fiorentina Rocco B. Commisso"