Il Milan recupera Saelemaekers: il belga a disposizione contro la Fiorentina

Il Milan recupera Saelemaekers: il belga a disposizione contro la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:05News
di Redazione FV

Arrivano ulteriori novità dall'infermeria di casa Milan in vista della prossima gara di campionato contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Stando infatti a quanto riportato da Milannews.itAlexis Saelemaekers, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare, avrebbe svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo e dunque, in caso di lavoro con i compagni anche nella rifinitura di domani, dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domenica a San Siro.