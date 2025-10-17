Chi punta più sui giovani in Serie A? Viola 13° con 6 giocatori U23

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:18News
di Redazione FV

Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni di Serie A che puntano di più sui giovani, in particolare sui calciatori nati dal 2002 in poi. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al 13° posto, insieme a Torino e Cremonese, con 6 calciatori under23 in rosa. Il primato spetta a Pisa e Parma che hanno entrambe 12 giocatori nati dal 2002 in poi. Medaglia di bronzo invece per il Verona con 11.

In coda ci sono quattro squadre di vertice della Serie A: Napoli (4), Inter (4), Lazio (3) e Juventus (3). Per quanto riguarda il minutaggio dei singoli calciatori nati dal 2002 in poi, nessun gigliato si trova nella top15. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con le classifiche complete: 