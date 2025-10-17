La classifica dei migliori dribblatori in Serie A: c'è anche un calciatore viola

Una delle caratteristiche più importanti da sempre nel mondo del calcio è legata alle capacità dei giocatori di saltare gli avversari tramite il gesto del dribbling. Ad oggi, in un calcio sempre più tattico, soprattutto in Italia, l'importanza di questo fondamentale è ancora più esasperata. In tal senso, Sky Sport, ha reso note le statistiche sui calciatori che in questo avvio di campionato hanno effettuato il maggior numero di dribbling. I nomi in classifica sono anche abbastanza sorprendenti visto che, al primo posto, troviamo l'esterno del Milan Saelemaekers, con 36 dribbling effettuati, al secondo il più noto e scontato Yildiz con 34, mentre al terzo a chiudere il podio Atta dell'Udinese con 32.

In graduatoria però c'è anche un calciatore della Fiorentina che, anche senza stare dietro ai numeri ma semplicemente guardandolo, è l'unico in casa viola in grado di saltare l'avversario attraverso la sua grande velocità. Stiamo ovviamente parlando di Dodo, che si trova al quarto posto della classifica con 29 dribbling al pari di Mattia Zaccagni della Lazio e Jesus Rodriguez del Como. Chiudono la graduatoria due romanisti, Manu Kone con 27 dribbling e Matias Soule con 25 dribbling.