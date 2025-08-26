Il Milan per Rabiot è pronto ad offrire all'Olympique Marsiglia Bennacer

Il Milan sta cercando di riportare Adrien Rabiot in Italia. Massimiliano Allegri ha chiesto alla dirigenza un altro centrocampista e il francese è un pupillo del tecnico italiano, con cui ha lavorato alla Juventus. Il Marsiglia lo ha ufficialmente messo sul mercato dopo la lite con Rowe, nel frattempo passato al Bologna, e i presupposti per un suo addio ci sono tutti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'operazione potrebbe rientrare Ismael Bennacer, che ha già vestito la maglia dell'OM nella scorsa stagione e si è trovato benissimo in Francia. Il Diavolo non lo considera minimamente perché lo ritiene fuori dal progetto, dunque sarebbe ben felice di trovargli una sistemazione e cederlo. Da capire come si evolverà nei prossimi giorni la trattativa.