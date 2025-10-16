Il mercato francese aperto per le wild card: così Hateboer andrà al Lione

Il mercato francese aperto per le wild card: così Hateboer andrà al LioneFirenzeViola.it
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Il mercato aperto si è chiuso contemporaneamente a quello italiano ma per i giocatori dei club transalpini c'è ancora una possibilità di trasferimento, una wild card a disposizione di ogni club verso altri club sempre francesi. Proprio sfruttando questa possibilità, l'ex giocatore dell'Atalanta ora al Rennes, Hans Hateboer, è pronto a cambiare maglia in Ligue 1. L'esterno destro olandese lascerà infatti il Rennes, appunto, per trasferirsi all’Olympique Lione.