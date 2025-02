Il ds del Como Ludi: "Grande vittoria contro la Fiorentina. Orgogliosi perché non ci snaturiamo mai"

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a Radio Kiss Kiss in vista della gara dei lariani con il Napoli, tornando sulla vittoria della sua squadra a Firenze nel lunch match di domenica scorsa: "La vittoria di Firenze? Il motivo d’orgoglio più grande è che non ci snaturiamo, anzi speriamo sempre di dominare il gioco e fare una grande fase di possesso anche quando le cose non vanno. Siamo in un ottimo momento e credo che quella di Firenze sia stata una grande vittoria.

Col Napoli sarà una partita molto complicata perché incontriamo la prima della classe, non c’è solo il rispetto ma anche un pizzico di timore. Noi però dobbiamo avere le nostre sicurezze, anche il coraggio, perché sappiamo che sarà molto complicata ma ci proveremo fino in fondo.