Il Ds del Brentford su Kayode: "Riscattarlo dopo quanto fatto? Una decisione facile"

Il Brentford ha da poco comunicato il riscatto di Michael Kayode (alla Fiorentina andranno 17 milioni). A margine dell'ufficializzazione dell'operazione, il direttore sportivo del Brentford, Phil Giles, ha aggiunto: "Michael è stato fantastico per noi da quando è arrivato a gennaio, non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua personalità e l'energia che ha portato al campo di allenamento. È stata una decisione facile riscattarlo e non vediamo l'ora di rivederlo per il ritiro di luglio".

Kayode, passato in Inghilterra a fine gennaio scorso, ha esordito in Premier lo scorso 2 febbraio contro il Tottenham Hotspur, prima di collezionare altre cinque presenze partendo dalla panchina. Il nazionale italiano Under 21 è partito poi per la prima volta da titolare nella formazione di Thomas Frank nella vittoria dei Bees per 4-2 contro il Brighton and Hove Albion , sfida giocata il 19 aprile. Da allora ha disputato tutte le altre sfide da titolare convincendo quindi staff tecnico e dirigenza.