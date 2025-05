Il difensore dell'Udinese Bijol è nel mirino della Fiorentina ma il prezzo è alto

vedi letture

Il difensore sloveno dell'Udinese, Jaka Bijol, è nel mirino della Fiorentina. Il giocatore ha annunciato nei giorni scorsi l'addio al club friulano, con il desiderio di fare un salto di qualità nella propria carriera. "Vorrei fare uno step avanti - le sue parole spiegando di non versi ancora bianconero - vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose"

Il difensore nell'ultima partita è stato espulso proprio contro la Fiorentina, che comunque lo apprezza molto come giocatore. Al di là dell'apprezzamento o meno ora del prossimo allenatore (viste le dimissioni di Palladino), non sarebbe comunque facile portarlo in viola, visto che lo sloveno è valutato circa 20 milioni dal club dei Pozzo. Nelle scorse stagioni, del resto, anche l'Inter lo aveva cercato con insistenza, ma l'Udinese lo aveva reputato praticamente incedibile sotto quella cifra.