Il Como ha convinto Fabregas: il tecnico non lascia e rinnoverà il proprio contratto

Il Como ha convinto Fabregas a proseguire nell'ambiziosissimo progetto dei lariani portato avanti brillantemente anche quest'anno in campionato. Niente addio, scrive Tuttomercatoweb.com. Nei prossimi giorni l'ex centrocampista firmerà il rinnovo che lo legherà ancora al Como. Che per l'estate - vista anche l'ottima stagione appena conclusa - prepara colpi pesanti. Un altro tassello inerente al bollente mercato bollente della panchine della Serie A sta dunque per andare al suo posto.