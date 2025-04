Il Chelsea recupera Cole Palmer: adesso può giocare anche in Conference

A poco più di una settimana dal ritorno della Conference League, il Chelsea recupera un pezzo da novanta. Cole Palmer, fuori da venti giorni per un infortunio alla coscia, è di nuovo arruolabile, come ha spiegato Enzo Maresca nella conferenza della vigilia di campionato. Domani la sfida al Tottenham in casa, poi due trasferte, prima Brentford e poi Legia Varsavia. In quest'ultima partita, valevole per i quarti d'andata di Conference, Maresca potrebbe schierare da titolare per la prima volta da in Europa proprio Palmer, fuori dalla lista Uefa per la prima parte della competizione.

Oltre al fuoriclasse numero venti, i blues recuperano anche Nicolas Jackson e Noni Madueke: "Stanno tutti bene", ha dichiarato Maresca. "Cole è tornato, sta bene. Noni sta meglio. Nico sta meglio. Stanno tutti bene". Poi una chiosa su Reece James: "Dobbiamo ancora gestire Reece. Il motivo è che probabilmente conoscete la sua storia meglio di me. È un giocatore con cui bisogna essere cauti in questo momento. Vogliamo che rimanga in forma fino alla fine, quindi l'idea è di gestirlo fino alla fine e poi vedremo in futuro se riusciremo a farlo giocare ogni giorno. Ma in questo momento, lo vogliamo fino alla fine, quindi lo stiamo gestendo".