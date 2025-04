Il babbo di Orsolini celebra Riccardo: "Come non ricordare il gol alla Fiorentina?"

Intervistato da TMW, il padre di Riccardo Orsolini, Paride, ha parlato così del giocatore del Bologna, arrivato ancora in doppia cifra: "A me sembra che lui stia facendo quello che ha fatto anche negli anni precedenti. Ora, probabilmente, visto anche il contesto della squadra che è molto migliorato e cresciuto se ne parla di più, anche per il suo modo di essere così esuberante".

Il gol al Venezia è uno dei più belli che abbia fatto?

"Quello di Venezia è tra i gol più belli che abbia mai fatto, sì. Ma come non ricordare il primo gol della tripletta contro l’Empoli dello scorso anno oppure quello su punizione da posizione defilata segnato alla Fiorentina?".

Oggi è più leader?

"Sicuramente oggi Riccardo è cresciuto, è maturato, è meno timido e più pronto a dire la sua, soprattutto fuori dal campo. Perché in campo non si è mai tirato indietro. Ora sembra più completo, più consapevole delle sue capacità ed è diventato un punto di riferimento nello spogliatoio".

Le parla bene di Italiano? Sembra che ci sia un grande feeling anche con lui.

"In famiglia Riccardo parla di Italiano nello stesso modo in cui si è espresso in una recente intervista. Sicuramente il gioco di mister Italiano gli consente di esprimere al meglio le proprie qualità, ma soprattutto c'è grande stima a livello professionale e probabilmente anche una certa affinità a livello caratteriale e di background. Richi è un ragazzo semplice e schietto e si relaziona con più facilità con chi possiede le sue stesse caratteristiche".