IBRAHIMOVIC, Sono il migliore. Raiola era tutto per me

© foto di DANIELE MASCOLO

In un'intervista con Piers Morgan, che sarà pubblicata integralmente il prossimo 5 ottobre, Zlatan Ibrahimovic si è così espresso su sé stesso: "Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai. Quando dico che sono Dio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando. Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond, ma sono molto costoso, non sono gratis. Guardiola? Al primo incontro con lui mi disse: 'Ricorda, qui i giocatori non arrivano in Ferrari'. Io ho portato la mia fottuta Ferrari.

Segnare un gol è meglio di fare sesso? Il sesso è meglio, chiunque la pensi diversamente ha un problema con il sesso, deve farsi aiutare. Raiola? È stato una grande perdita. Non era solo un agente, era tutto per me. Mi manca ancora, manca a tutti. Una cosa che ho sbagliato? Non sono andato all'Arsenal: non faccio provini, davvero. Sono il migliore, f****lo a tutto il resto".