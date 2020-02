IACHINI, A Firenze sto benissimo, anche se sapevo...

Il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha rilasciato un'intervista a Brescia Oggi sulla gara tra il Brescia e il Sassuolo, due sue ex squadre. Ma c'è stato spazio anche per parlare di Fiorentina: "Sono contento, a Firenze sto benissimo, mi avevano accolto alla grande anche quando ero un calciatore. Sono stato felice di rispondere alla chiamata, a stagione iniziata, pur sapendo che sarebbe stata dura. E sarà dura per il Brescia, per il Sassuolo, anche domenica".