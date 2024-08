TRIVENETOGOAL, Tessmann è fuori rosa dal Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Venezia ha deciso di mettere fuori rosa Tanner Tessmann. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.com, il centrocampista è finito fuori lista e non farà parte del gruppo di calciatori a disposizione di Eusebio Di Francesco per la prima di campionato in programma domenica pomeriggio contro la Lazio.

La società ha lanciato un segnale forte dopo che lo statunitense ha fatto saltare le trattative ben avviate con Inter e Fiorentina a causa delle richieste da parte dei suoi agenti. Adesso, con un contratto in scadenza nel 2025, rimarrà ai margini, con il mercato che potrebbe arrivare in suo soccorso. E chissà che non possa rientrare in corsa anche il Parma.