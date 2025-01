FirenzeViola.it

La Fiorentina monitora la situazione di Riyad Idrissi, terzino sinistro classe 2005. Tuttomercatoweb.com scrive che i viola ci pensano, assieme a Napoli e Milan, come investimento per il futuro. Il Cagliari, che detiene il cartellino del giocatore in prestito al Modena, al momento non ascolta proposte, per questo è tutto rimandato all'estate.