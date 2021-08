TMW, Terminato l'incontro del Torino per Messias

Il Torino vuole Junior Messias e in mattinata, in un hotel milanese, ha incontrato il Crotone per provare a fare dei passi in avanti nell'operazione. Il summit tra il direttore sportivo granata Davide Vagnati e la dirigenza calabrese è già terminato. Il club piemontese fa sul serio per il brasiliano al fine di regalare un altro rinforzo a Ivan Juric sulla trequarti. Lo riporta TMW.