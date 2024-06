TMW, Per Castrovilli segnali negativi sul fronte rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è pessimismo a Firenze intorno alla possibilità di vedere Gaetano Castrovilli in maglia viola anche la prossima stagione. Come riporta TMW al momento infatti tra i dirigenti gigliati e l'entourage del calciatore non c'è accordo sul rinnovo del contratto in scadenza. Stesso discorso per Giacomo Bonaventura, su cui comunque l'ultima parola spetterà a Raffaele Palladino. Sicuro partente invece, secondo quanto riporta la testata, Alfred Duncan.

Resterà infine a Firenze Antonin Barak (QUI il focus di FirenzeViola.it). Il trequartista ceco, il cui contratto scadrà nel 2026, salvo offerte irrinunciabili verrà confermato per la sua duttilità tattica e la sua capacità di essere decisivo in zona gol.