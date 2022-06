SPORT, Umtiti-ACF, ostacolo ingaggio: Viola...

La cessione di Samuel Umtiti è una delle priorità per il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, i blaugrana hanno già fatto sapere al francese da settimane che non avrà più opportunità di trovare spazio con Xavi, rendendogli così più facile la scelta di lasciare il club. Il problema è che il classe '93 non ha accettato di negoziare la risoluzione del nuovo contratto, che ha la scadenza fissata nel 2026, spalmato (e ridotto in minima parte) proprio nel mese di gennaio per aiutare la dirigenza. I viola non sono disposti a spendere 4 milioni di euro netti di ingaggio per Umtiti - come sottolineato da FV -, ma possono arrivare, malgrado qualche dubbio legato alla sua condizione fisica, massimo a 2 milioni annui. Il Barcellona è consapevole delle difficoltà per concludere una trattativa con la Fiorentina, che ha sicuramente comunque più possibilità del Lione, altra squadra interessata, ma spera lo stesso di raggiungere un accordo entro il 4 luglio.