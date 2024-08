SKY, Prima offerta del Fenerbahce per Amrabat

Nel centrocampo viola si muove qualcosa, anche sul fronte uscite. Detto dell'interesse sempre più concreto per Yacine Adli, c'è da registrare anche una possibile trattativa sull'asse Istanbul-Firenze per portare Sofyan Amrabat in Turchia.

SkySport infatti riporta come dal Fenerbahce sia arrivata una prima offerta per il centrocampista marocchino. Ancora non si conosce l'entità della proposta, ma la Fiorentina starà comunque a sentire il club di Mourinho: nonostante in queste prime tre gare di stagione Amrabat sia stato centrale per Palladino, la permanenza dell'ex United è ancora tutt’altro che certa.