SKY, Kouame è il favorito con Vlahovic: out Eysseric

Novità di formazione in casa Fiorentina direttamente da SkySport24: secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, crescono in casa viola le quotazioni di Christian Kouame per andare a ricoprire il ruolo di seconda punta assieme a Dusan Vlahovic nella squadra che stasera affronterà l’Atalanta. L’ex Genoa dunque avrebbe battuto in volata la concorrenza di Eysseric, che per tutta la settimana - in virtù della squalifica di Ribery - sembrava il favorito per andare a formare la coppia offensiva assieme al serbo nel match di stasera.