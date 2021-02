SKY GERMANIA, Su Milenkovic c'è il Dortmund

Secondo quanto riporta Sky Sport Germania, anche il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi su Nikola Milenkovic. Il difensore gigliato è corteggiato da molte squadre a livello europeo, soprattuto in Inghilterra. Secondo quanto riporta l'emittente la squadra tedesca avrebbe però già avuto dei contatti sia con gli agenti del serbo che con la Fiorentina. Rimangono sullo sfondo Manchester United e Liverpool.

