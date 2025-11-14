I più "vecchi" ad aver giocato in Serie A: Dzeko terzo, dopo Modric e Albiol

Il nostro campionato è ormai diventato l'approdo dei grandi giocatori, che dopo aver fatto grandi cose in Inghilterra, Spagna o in altri campionati, arrivano in Italia per dare sfoggio delle loro qualità anche in Italia, anche se con meno impatto, a causa dell'età avanzata. Tutto ciò è testimoniato dai dati di Transferamarkt.com, che ha dato vita a questa classifica speciale, dei giocatori più anziani che in questa stagione hanno calcato il rettangolo di gioco. Questa classifica mostra un grande pellegrinaggio nell'ultimo mercato, dove sono arrivati: Modric, Albiol, Dzeko, Vardy e Matic, tutti sopra i 37 anni d'età. La squadra più rappresentata è l'Inter, con ben 4 giocatori. Presente ai piedi della classifica l'ex viola, Pietro Terracciano.

Di seguito la graduatoria completa:

1. Luka Modric (Milan) – Sceso in campo l'8/11/2025 in Parma-Milan 2-2 a 40 anni, 1 mese e 30 giorni

2. Raul Albiol (Pisa) – Sceso in campo il 24/10/2025 in Milan-Pisa 2-2 a 40 anni, 1 mese e 20 giorni

3. Edin Dzeko (Fiorentina) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Genoa-Fiorentina 2-2 a 39 anni, 7 mesi e 23 giorni

4. Jamie Vardy (Cremonese) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 38 anni, 9 mesi e 27 giorni

5. Pedro (Lazio) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Lazio-Inter 2-0 a 38 anni, 3 mesi e 12 giorni

6. Francesco Acerbi (Inter) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Inter-Lazio 2-0 a 37 anni, 8 mesi e 30 giorni

7. Juan Cuadrado (Pisa) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 37 anni, 5 mesi e 12 giorni

8. Lorenzo De Silvestri (Bologna) – Sceso in campo il 19/10/2025 in Cagliari-Bologna 0-2 a 37 anni, 4 mesi e 26 giorni

9. Nemanja Matic (Sassuolo) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Atalanta-Sassuolo 0-3 a 37 anni, 3 mesi e 8 giorni

10. Leonardo Pavoletti (Cagliari) – Sceso in campo il 3/11/2025 in Cagliari-Lazio 2-0 a 36 anni, 11 mesi e 8 giorni

11. Yann Sommer (Inter) – Sceso in campo il 9/11/2025 in Inter-Lazio 2-0 a 36 anni, 10 mesi e 23 giorni

12. Henrikh Mkhitaryan (Inter) – Sceso in campo il 25/10/2025 in Napoli-Inter 3-1 a 36 anni, 9 mesi e 4 giorni

13. Franco Vazquez (Cremonese) – Sceso in campo il 7/11/2025 in Pisa-Cremonese 1-0 a 36 anni, 8 mesi e 16 giorni

14. Matteo Darmian (Inter) – Sceso in campo il 13/09/2025 in Juventus-Inter 4-3 a 35 anni, 9 mesi e 11 giorni

15. Pietro Terracciano (Milan) – Sceso in campo il 20/09/2025 in Udinese-Milan 0-3 a 35 anni, 6 mesi e 12 giorni.