GUARDIAN, I 60 migliori giovani del calcio mondiale

Come ogni anno la testata inglese The Guardian ha stilato la lista dei sessanta migliori giovani del calcio mondiale. L'elenco riguarda i calciatori nati nel 2007, e non potevano mancare nominativi già molto famosi come Yamal e Cubarsì del Barcellona, o calciatori da tempo prenotati dalle big come il brasiliano Estevao, l'ecuadoregno Kendry Paez ed il croato Luka Vuskovic. Anche l'Italia fa la sua parte con i talenti Coletta, Liberali e Benjamin. Presenti un paio di figli d'arte come Jaden De Guzman ed Alfonso Montero. Il prossimo prospetto ad essere conteso a suon di milioni sarà presumibilmente l'argentino Franco Mastantuono.

Di seguito l'intera lista con nome, ruolo, squadra e data di nascita:

ARGENTINA

Franco Mastantuono Trequartista River Plate 14/08/2007

Ian Subiabre Ala River Plate 01/01/2007

AUSTRALIA

James Overy Terzino destro/ala Manchester United 09/11/2007

AUSTRIA

Kenneth Adejenughure Attaccante Liefering 04/02/2007

BELGIO

Konstantinos Karetsas Trequartista Genk 19/11/2007

BOLIVIA

Moisés Paniagua Attaccante Always Ready 16/08/2007

BRASILE

Gabriel Carvalho Centrocampista Internacional 17/08/2007

Estêvão Attaccante Palmeiras (proprietà Chelsea) 24/04/2007

Riquelme Felipe Trequartista Fluminense 13/03/2007

COLOMBIA

Andrés Felipe Dávila Attaccante Deportivo Independiente Medellín 01/02/2007

CROAZIA

Bruno Durdov Ala Hajduk Spalato 11/12/2007

Luka Vuskovic centrale difensivo Westerlo (proprietà Tottenham) 24/02/2007

DANIMARCA

Chido Obi-Martin Attaccante Manchester United 29/11/2007

ECUADOR

Kendry Páez Andrade Trequartista Independiente del Valle (proprietà Chelsea)

INGHILTERRA

Chris Rigg Centrocampista Sunderland 18/06/2007

FINLANDIA

Matias Siltanen Centrocampista KuPS 29/03/2007

FRANCIA

Ayyoub Bouaddi Centrocampista Lille 2/10/2007

Joane Gadou RB Salisburgo Difensore 17/01/2007

Rayane Messi Ala Strasburgo 23/05/2007

Enzo Molebe Attaccante Lione 18/09/2007

GEORGIA

Vakhtang Salia Attaccante Dinamo Tbilisi 30/08/2007

GERMANIA

Viggo Gebel Trequartista RB Salisburgo 30/11/2007

Francis Onyeka Trequartista Bayer Leverkusen 29/04/2007

GRECIA

Charalampos Kostoulas Attaccante Olympiacos 30/05/2007

INDONESIA

Arkhan Kaka Attaccante Persis Solo 02/09/2007

ITALIA

Emanuel Benjamín Difensore Real Madrid 14/07/2007

Federico Coletta Centrocampista/Attaccante Roma 29/05/2007

Mattia Liberali Centrocampista/Attaccante Milan 06/04/2007

GIAPPONE

Rento Takaoka Attaccante Nissho Gakuen High School 12/03/2007

MESSICO

Matheus Reis Ala Fluminense 02/04/2007

OLANDA

Jaden de Guzmán Trequartista PSV 18/01/2007

Shane Kluivert Ala Barcellona 24/09/2007

NIGERIA

Daniel Daga Centrocampista Enyimba 10/01/2007

NORVEGIA

Sebastian Olderheim Trequartista Stabæk 08/07/2007

Oskar Spiten-Nysæter Attaccante Stabæk 29/08/2007

PERU'

Maxloren Castro Ala Sporting Cristal 08/12/2007

POLONIA

Adrian Przyborek Centrocampista Pogon Szczecin 01/01/2007

PORTOGALLO

Rodrigo Mora Attaccante Porto 05/05/2007

Geovany Quenda Ala Sporting Lisbona 30/04/2007

ROMANIA

Alexandru Stoian Attaccant Farul 15/12/2007

ARABIA SAUDITA

Talal Haji Attaccante Al-Ittihad 16/09/2007

SERBIA

Mihajlo Cvetkovic Attaccante FK Cukaricki 10/01/2007

Andrija Maksimovic Midfielder Stella Rossa Belgrado 05/06/2007

SEYCHELLES

Lorenzo Hoareau Ala Saint Louis Suns United 06/01/2007

SUD AFRICA

Siyabonga Mabena Ala Mamelodi Sundowns 18/02/2007

SPAGNA

Marc Bernal Centrocampista Barcellona 26/05/2007

Pau Cubarsí Difensore Barcellona 22/01/2007

Joan Martínez Difensore Real Madrid 20/08/2007

Lamine Yamal Attaccante Barcellona 27/07/2007

SVEZIA

Bleon Kurtulus Difensore Halmstad 24/06/2007

Jonah Kusi-Asare Attaccante Bayern Monaco 04/07/2007

SVIZZERA

Marvin Akahomen Centrale difensivo Basilea 15/07/2007

TUNISIA

Koussay Maacha Ala Espérance Tunisi 21/05/2007

TURCHIA

Ege Arac Centrocampista Galatasaray 28/02/2007

Mustafa Erhan Hekimoglu Attaccante Besiktas 22/04/2007

UCRAINA

Kyrylo Dihtyar Difensore Metalist Kharkiv 25/11/2007

USA

Zavier Gozo Ala Real Salt Lake 22/03/2007

Christian McFarlane New York City FC 25/01/2007

URUGUAY

Alfonso Montero DIfensore Juventus 23/02/2007

Uzbekistan

Azizbek Tulkinbekov Difensore Bunyodkor 10/02/2007