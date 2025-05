Holm continua il dissing con Kean: "Il Holmo è il Bologna in Europa League"

Non si placa il dissing a distanza e non solo tra Emil Holm e Moise Kean. L'ultimo capitolo lo scrive l'esterno del Bologna durante la parata che ieri ha visto la squadra rossoblu sfilare per le strade del capoluogo emiliano per festeggiare la Coppa Italia vinta contro il Milan. Holm è stato ritratto con in mano uno striscione evidentemente ironico e dedicato all'attaccante della Fiorentina, che una settimana fa al Franchi lo aveva stuzzicato ballandogli davanti dopo un gol. "Il holmo per Kean? Il Bologna in Europa League", il messaggio sullo striscione.