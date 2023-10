HJULMAND, In estate scelto Sporting per il progetto

FirenzeViola.it

Morten Hjulmand, centrocampista ex Lecce, adesso in forza allo Sporting, e cercato anche dalla Fiorentina nell'ultima sessione di mercato per sostituire Amrabat, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Atalanta: "Per noi quella di domani sarà una gara difficile, sappiamo che loro sono forti".

Perché in estate ha scelto lo Sporting?

"Perché loro avevano un piano per me e questo piano mi è piaciuto. L'ultimo mese per me è stato bellissimo, mi trovo davvero bene qui".