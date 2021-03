HENRY, Abbandono i social network. Il motivo...

Thierry Henry ha annunciato pubblicamente che chiuderà i suoi account social fino a quando non ci sarà una rigida regolamentazione che tuteli gli utenti da abusi di qualsiasi tipo. L'ex stella del calcio francese ha chiesto maggiore senso di responsabilità alle società che gestiscono i social media e ha affermato che si terrà lontano dalle loro piattaforme fino a quando sarà concessa la possibilità a chiunque di creare profili anonimi con l'intenzione di molestare altri utenti.

L'ex attaccante di Arsenal, Barcellona e New York Red Bulls ha scritto oggi sui suoi account: "Da domani mattina mi rimuoverò dai social fino a quando chi comanda non sarà in grado di agire con la stessa ferocia che usa quando si viola il copyright. I tanti episodi di razzismo, bullismo e i problemi psicologici che ne derivano sono troppo grandi per essere ignorati. DEVE esserci una certa responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimi. Fino a quando questo non cambierà, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme social. Spero che cambi presto qualcosa". La pagina Facebook ufficiale di Henry ha 10 milioni di followers, quella Instagram 2,7 milioni e quella Twitter 2,3 milioni.