HELLAS, Lutto per Zanetti: scomparsa la madre, Agnese

© foto di www.imagephotoagency.it

Lutto in casa Hellas Verona per l'allenatore Paolo Zanetti che ha perso la madre Agnese. Con un comunicato pubblicato stamani, il club scaligero si è stretto attorno al tecnico dopo il lutto: "Il Presidente Maurizio Setti, il Direttore Sportivo Sean Sogliano e tutta la famiglia dell’Hellas Verona si stringono attorno a quella di mister Paolo Zanetti per la scomparsa dell’amata mamma Agnese. Al Mister e a tutta la sua famiglia va il più sincero abbraccio e la più forte vicinanza da parte di tutta la società, dello staff tecnico e della squadra".