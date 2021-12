HELLAS-ATALANTA, Dea rimonta: 1-2 e +7 sui viola

Rimonta di carattere per l'Atalanta, che dopo l'eliminazione in Champions League va sotto a Verona ma poi ribalta la sfida imponendosi per 2-1 al Bentegodi contro l'Hellas. A decidere la sfida, dopo l'iniziale vantaggio dei gialloblù con il solito Simeone al 22', ci hanno pensato la prima rete stagionale di Miranchuk al 37' e il gol di Koopmeiners al 62' con però la deviazione evidente di un giocatore del Verona. Con questo successo, l'Atalanta sale a +7 sulla Fiorentina e blinda per adesso il 4° posto dall'assalto dei viola. Primo ko interno della gestione Tudor per il Verona.