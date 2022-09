HAALAND, Dopo Siviglia: "Spero Joaquin sia felice"

Dopo la netta vittoria per 4-0 ottenuta dal City di Guardiola in casa del Siviglia, anche grazie alla doppietta di uno straripante Haaland, l'attaccante norvegese ha postato una storia simpatica riferita all'ex esterno della Fiorentina, Joaquin. Haaland scrive: "Spero che oggi la leggenda sia felice", con il tag all'account Instagram di Joaquin, in riferimento alla rivalità che corre tra Real Betis, attuale squadra dello spagnolo, e il Siviglia. Una sorta di "vendetta" anche per noi viola ripensando all'eliminazione ai danni proprio del Siviglia del 2015.