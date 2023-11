GUIDOLIN, Fio-Bol? Prevedo una gara spettacolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'allenatore Francesco Guidolin ha parlato così a Zerocinquantuno in vista della sfida tra Bologna e Fiorentina: "Prevedo una gara spettacolare fra due formazioni che giocano bene e in qualche modo si somigliano: sia i rossoblù che i viola vanno sempre in campo per comandare e vincere, ci mettono qualità ed entusiasmo, e sono guidate da tecnici di valore. Negli ultimi anni non è capitato spesso che entrambe giocassero per la zona europea, e la Fiorentina è una di quelle squadre che se vuoi arrivare lontano devi provare a lasciarti dietro.

Ma non sarà facile, perché lo stesso ragionamento adesso lo fanno a Firenze guardando al Bologna…".