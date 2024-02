GUDMUNDSSON, Il Genoa è sceso a 25mln di richiesta

L'esperto di mercato Fabrizio Romano riporta un dettaglio molto importante in vista dell'ultima giornata di mercato nella quale la Fiorentina proverà a portare a termine il colpo Albert Gudmundsson: il Genoa sarebbe disposto a scendere ad una richiesta di 25 milioni a fronte del prezzo iniziale di 30 milioni con cui valutava il suo attaccante islandese. La palla ora passa alla Fiorentina, che ieri era arrivata ad offrire 20 più bonus: in caso di ulteriore rilancio la chiusura della trattativa potrebbe essere non più così lontana.

🟣 Fiorentina's last proposal for Albert Gudmundsson was around €22m, rejected by Genoa yesterday.



Genoa will only consider proposals from €25m based on payment terms, deal structure and more; as initial asking price was €30m.



Up to Fiorentina now. pic.twitter.com/tgNdlBjofS