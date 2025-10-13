Gudmundsson dal 1' in Islanda-Francia: prove anti Milan con Maignan e Nkunku, Rabiot in panchina
Alle 20.45 scendono in campo Islanda-Francia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 con la squadra di Gudmundsson che, terza, deve recuperare punti sull'Ucraina seconda mentre i transalpini sono saldi in vetta al girone. Il tecnico dell'Islanda punta ancora su Gudmundsson scatenato nella prima gara in cui ha segnato anche una doppietta. L'islandese troverà come avversario Maignan tra i pali, che ritroverà anche a San Siro alla ripresa contro il Milan e Nkunku in attacco, mentre l'altro rossonero, Rabiot, non al meglio, parte dalla panchina. Ecco le formazioni:
Islanda (4-3-3): Ilafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson; Gudmundsson, Gudjohnsen, Magnusson. Ct Gunnlaugsson
Francia (4-3-3): Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Thauvin, Camavinga, Kone; Olise, Mateta, Nkunku. Ct Deschamps
