GRIEZMANN, Dura lasciare l'Atletico. Qui per la CL

Antoine Griezmann si è presentato oggi come nuovo giocatore del Barcellona. Ecco quanto ha dichiarato in conferenza stampa, partendo dalla sofferta - a suo dire - decisione di abbandonare l'Atletico Madrid: Qui per me si presenta una nuova sfida, che voglio cogliere. Voglio trovare un posto importante negli undici titolari, e vincere trofei che mancano nel mio palmares come ad esempio la Champions League. Atletico? Lasciare un club in cui hai tanti amici non è mai facile. Avrò sempre ammirazione per loro, e ho sempre dato tutto fino alla fine per quella maglia. Non mi vergogno di niente.