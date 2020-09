GRAZIANI, Serve un bomber. A Vlahovic ho detto...

Ciccio Graziani, ex attaccante della Fiorentina oggi opinionista, ha detto la sua sul momento della squadra viola e in particolare degli attaccanti gigliati: "Lo continuo a dire: uno tra Vlahovic e Cutrone deve andare altrove. Prendiamo un'altra punta, anche senza fare spese folli. La Fiorentina è convinta che gli attaccanti che ha a disposizione Iachini possano andare in doppia cifra, ma non è detto che Vlahovic, Cutrone e Kuoamé ne facciano dieci a testa perché dall’inizio ne gioca uno solo e spesso uno resterà in panchina. Una scommessa su Piatek la farei: ha già giocato in Italia e ha già intesa con Kouamé. A luglio a Vlahovic ho detto: “Smarcati”. Mette sempre il corpo in una posizione che lo obbliga a fare due-tre tocchi, dovrebbe invece riuscire a farne qualcuno in meno per arrivare in porta".