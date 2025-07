Graziani ricorda Pin: "Un compagno di squadra meraviglioso"

vedi letture

A Lapresse Francesco Graziani ha ricordato Celeste Pin, suo ex compagno scomparso tragicamente oggi all'età di 64 anni: "Era un ragazzo speciale, un ragazzo meraviglioso, sempre sorridente. C'è grande tristezza, grande rammarico - ha aggiunto -. L'ho sentito a giugno l'ultima volta, che dovevamo andare a fare un evento insieme, tramite l'organizzazione di un carissimo nostro amico vicino Foggia e in quella circostanza ci siamo salutati. Stava bene, era contento, facevamo questa partita di beneficenza.

Come compagno di squadra il ragazzo era meraviglioso, lui era molto più giovane per cui spesso stava vicino a noi un pochino meno giovani, si faceva coccolare e ci chiedeva sempre qualche consiglio. Poi ho avuto la fortuna di averlo addirittura come calciatore perché nel 1990 quando io ho preso la Fiorentina lui giocava difensore in quella squadra".