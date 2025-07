Hellas Verona sulla scomparsa di Celeste Pin: "Il nostro profondo cordoglio"

Anche l'Hellas Verona ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Celeste Pin. Questo il comunicato: "Il Presidente Esecutivo Italo Zanzi e tutto il Club si uniscono con dolore alla famiglia Pin ed esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Celeste. Il difensore ha difeso i colori gialloblù per quattro stagioni, dal 1991 al 1995".

Di seguito il post pubblicato dai gialloblù su X: