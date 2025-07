Europei Femminili: che beffa per l'Italia! L'Inghilterra va in finale con un rigore al 119'

vedi letture

Finisce nel modo più triste possibile, a un passo dalla storia, l'Europeo dell'Italia Femminile: avanti fino al 96' contro l'Inghilterra, dopo una serie di occasioni buone per fare il 2-0, le azzurre di Soncin subiscono il pari delle leonesse inglesi con la neo-entrata Agyemang, per poi capitolare ai rigori, a una manciata di secondi dal 120'. L'Italia passa in vantaggio con l'eterna Barbara Bonansea al 33', poi nella ripresa si fa male capitan Girelli, che lascia il campo in lacrime. Nonostante l'assenza della numero dieci, le azzurre tengono il campo e sfiorano il raddoppio, per poi subire una doccia ghiacciata in pieno recupero con l'1-1 che prolunga la sfida. Proprio sul finire dei supplementari, ecco l'episodio che regala la qualificazione in finale all'Inghilterra:su un crossi innocuo dalla sinistra la viola Emma Severini si aggancia in area con un avversaria, che cade. L'arbitro è a pochi passi e indica il dischetto nonostante il contatto dubbio e le vibranti proteste. Dagli undici metri si presenta la veterana Kelly, Giuliani si supera respingendo il rigore ma il pallone capita di nuovo a Kelly che realizza in tap-in.

Siamo al 119', è il gol che manda all'atto finale della competizione la Nazionale campione in carica, che sabato sfiderà la vincente di Spagna-Germania (in programma domani sera). Le azzurre escono arrabbiate per gli episodi arbitrali (all'Inghilterra mancano almeno un paio di cartellini gialli per interventi decisi delle britanniche), con le lacrime agli occhi, ma tra gli applausi dei tantissimi italiani arrivati a Ginevra. L'Italia Femminile ha comunque centrato un traguardo che mancava da 28 anni, la semifinale di un torneo internazionale. E, anche se in questo momento non è di consolazione, esce a testa alta.