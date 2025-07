L'offerta della Fiorentina per Kean. La Gazzetta dello Sport: "2 mln in più l'anno fino al 2029"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Moise Kean. La Fiorentina e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci, hanno deciso di incontrarsi presto per discutere del prolungamento che, vedendolo nel ritiro al Viola Park, sembra sempre più felice di restare in viola. Si pensa che l’appuntamento possa essere fissato entro la fine della settimana. Kean ha un contratto con la Fiorentina fino al 2029 e guadagna due milioni e 200 mila euro l’anno. La proposta del club di Rocco Commisso è allettante: quattro milioni e 200 mila euro, con dei bonus.

Un’offerta di alto livello, ma non è detto che sia quel che soddisfa l’entourage del calciatore che è forte innanzitutto della voglia di restare in viola, ma anche di una stagione pazzesca da 25 gol, 19 dei quali in un campionato in cui si è rivelato l’insostituibile trascinatore della squadra. Non è detto quindi che quattro milioni e qualcosa bastino ad accontentare Kean e chi lo segue. Il calciatore è diventato un punto fermo della Nazionale ed è anche particolarmente appetito dagli sponsor.