Sara Funaro su Celeste Pin: "Un legame autentico con Firenze, lascia un vuoto"

vedi letture

Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha commentato attraverso una nota la drammatica scomparsa di Celeste Pin: "Esprimiamo cordoglio per la notizia della scomparsa di Celeste Pin. Ha avuto un legame autentico con Firenze, è stato una bandiera per la Fiorentina. Lascia un vuoto nella nostra città, ci stringiamo in un abbraccio alla famiglia".

"Mancherà a tutti noi", ha aggiunto l'assessore allo sport Letizia Perini. "Ha continuato a dare tanto alla città - ha sottolineato -, allenando bambini e ragazzi con immutata passione per il pallone"