GRAVINA, Superare diritto d'intesa o assemblea 11 marzo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Pur valutando positivamente le volontà espresse dalle singole componenti federali nelle ultime settimane sul tema delle riforme, il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha comunque annunciato la volontà di convocare per l'11 marzo 2024 un'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto con lo scopo di eliminare il cosiddetto 'diritto d'intesa': "Ho fatto ricorso alla mia prerogativa di convocare un'assemblea straordinaria per l'11 marzo 2024 per togliere quella sorta di blocco tra le componenti, che in questo momento non permetteva la riforma del calcio italiano", ha precisato il presidente Gravina al termine del consiglio federale, aggiungendo come questo sia "il primo atto ufficiale dell'avvio di un progetto di riforma del calcio italiano". Gravina ha poi concluso: "Se entro quattro mesi le componenti, attraverso dei tavoli tecnici che organizzeremo a breve, riescono a trovare l'intesa ben venga, altrimenti sarà l'assemblea straordinaria, togliendo, mi auguro e auspico l'intesa, a procedere comunque verso una scelta strategica di riforma del calcio italiano".

(ANSA).