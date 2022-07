GRAVINA, Crediamo tutti in Mancini e nel suo lavoro

Intervistato da Sky, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto la sua sulla vittoria all’Europeo di un anno fa: “Rimane dentro la consapevolezza di aver centrato un risultato importantissimo. Abbiamo regalato agli italiani una vittoria importante che mancava da tantissimi anni in un momento di difficoltà e dato grandi gioie a tutta la popolazione. Non è stato un evento straordinari, ma che possiamo ripetere lavorando sulla progettualità e la capacità sistemica, insieme senza difendere i piccoli orticelli che ci allontanano dai risultati importanti. Le difficoltà ci sono sempre state e ci sono ancora. Il ct Mancini? È importantissimo, dà continuità a un progetto iniziato che ha dato risultati incredibili. Abbiamo vissuto un momento amaro per il calcio italiano come quello di Palermo, ma dobbiamo ripartire e lavorare per dare i risultato che Mancini ha promesso. Credo in Roberto e nel suo lavoro e dobbiamo farlo tutti perché la sua capacità non è saper solo mettere assieme i giocatori, ma anche trasmettergli la nostra fiducia".